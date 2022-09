“Puliamo il Mondo”, il parcheggio di Vallemiano al centro dell’iniziativa globale

ANCONA- Puliamo il Mondo anche ad Ancona per la trentesima edizione, sabato 1 ottobre. Ogni anno il Circolo Naturalistico il Pungitopo - Legambiente aderisce all’iniziativa di Puliamo il Mondo, la più grande campagna di volontariato italiana, che è giunta alla trentesima edizione ed ha coinvolto, in passato, sino a settecentomila cittadini.

Quest’anno il sottotitolo scelto è “Per un clima di pace” che rivolge un particolare pensiero alla necessità di fermare il conflitto in Ucraina. Ad Ancona, assieme a “Casa delle Culture” e agli animatori del “progetto QUA!” è stato scelto di curare e pulire il parcheggio di Vallemiano (ex Mattatoio). Saranno raccolti i rifiuti dal piazzale e dalle aiuole ove tra il 2020 e il 2021 sono stati piantati dalle due associazioni 13 alberi (aceri campestri e carrubi). L‘iniziativa ha anche lo scopo di segnalare la necessità di maggiore attenzione, cura e decoro ad un luogo molto frequentato, ma anche oggetto di un significativo degrado. Se ci sarà tempo, la pulizia sarà estesa anche al vicino sottopasso ferroviario che conduce al percorso Direzione Parco, il cui ingresso è abbellito dai murales di Jo, terminati di recente. Appuntamento sabato 1 ottobre alle 15,30 al parcheggio di via Vallemiano. La partecipazione è libera ed aperta a tutti i cittadini.