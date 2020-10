Pulizia fossi, partiti i lavori per 21mila euro: l'elenco degli interventi

Sono partiti i lavori per la pulizia dei fossi nei tratti che attraversano i centri abitati di Falconara, finanziati dal Comune per 21mila euro e affidati alla Ambiente & Territorio di Osimo dopo una comparazione delle offerte. Gli interventi sono stati programmati sulla base dei sopralluoghi del personale dell'ufficio tecnico, che ha constatato la presenza di canneti e altra vegetazione nell'alveo, potenziali ostacoli al deflusso dell'acqua. E' prevista la trinciatura del materiale e, nel caso in cui non sia possibile una trinciatura fine, la rimozione e lo smaltimento della vegetazione trattata. Le operazioni saranno eseguite con macchinari, fatta eccezione per alcune aree in cui la pulizia può essere fatta solo a mano.

Per il fosso Rigatta la settimana scorsa il Consorzio di bonifica ha avviato la pulizia del tratto che va dalla ferrovia a via del Consorzio, per una lunghezza di 180 metri, nell'ambito dei lavori di regimazione idraulica. La parte che verrà eseguita per conto del Comune è stata suddivisa in due lotti e riguarda il tratto che costeggia via del Lavoro per un totale di 520 metri e quello a monte di via Marconi fino alla Statale 76 per un totale di 300 metri. Nell'elenco dei tratti da pulire figura in primo piano il fosso San Sebastiano: sarà interessato un tratto lungo 950 metri, tra il terrapieno della ferrovia e la Statale 76. Anche per il fosso Cannetacci il tratto che verrà ripulito è lungo 950 metri, di cui circa 200 nel tratto compreso tra via Mauri e la Statale 76 (lato verso mare). Lungo il Fosso Nuovo, a Rocca mare, è prevista invece la pulizia di un'area di circa 80 metri quadri, compreso tra la ferrovia e via Lungomare Rocca Priora. L'intervento in questo caso sarà fatto a mano. La manutenzione interesserà infine un tratto di 30 metri del fosso dello Zocco, a Castelferretti, i tratti dei fossi Rigatta e Castellaraccia che attraversano la via Castellaraccia, oltre al tratto compreso tra l'inizio del viadotto della Variante alla Statale 16 e l'abitato di Villanova (zona Eurospin).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La pulizia dei fossi - dice l'assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi - è un importante atto di prevenzione ambientale, soprattutto con l'approssimarsi della stagione invernale. Le opere di regimazione idraulica dei fossi a cura del Consorzio di Bonifica, sono in corso e consentiranno alla città di prevenire il rischio idrogeologico. Tuttavia eseguire una corretta manutenzione rappresenta un'azione indispensabile per ridurre ulteriori criticità».