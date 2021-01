Ordine degli psicologi sul vaccino, Marilungo presidente: «Un atto di responsabilità»

Con meno di mille dosi di vaccino anti covid iniettate nelle Marche, l’Ordine degli Psicologi delle Marche invita i propri iscritti ad aderire alla campagna vaccinale per contrastare la diffusione del virus. «Dopo un anno di lutti e sofferenze possiamo iniziare a guardare al futuro con maggiore speranza grazie alla scienza, disciplina su cui si fonda la nostra professione, – dichiara la Presidentessa Katia Marilungo – quindi anche noi psicologi dobbiamo agire responsabilmente per assicurare la massima protezione per noi stessi e per i nostri pazienti».

«Se la campagna vaccinale per contrastare il virus procede a rilento in tutta Italia - si legge nella nota dell'Ordine - nella nostra regione gli operatori del settore medico-sanitario che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono appena 983, pari all’11 per cento delle dosi consegnate. Ad oggi sono oltre 12 mila le persone positive al Covid-19 nelle Marche: dei 547 pazienti ricoverati in ospedale, quasi 70 si trovano in terapia intensiva». Non è la prima volta che l’Ordine degli Psicologi interviene attivamente in materia ‘coronavirus’, avendo partecipato al Tavolo Gores insieme a Protezione Civile, ASUR ed Associazioni di Emergenza marchigiane durante le fasi salienti della diffusione del coronavirus: il 2020 si è concluso per l’Ordine degli Psicologi con l’ultimo briefing del Tavolo Gores lo scorso 30 dicembre. «Con il Vaccine Day del 27 dicembre è iniziata la campagna di vaccinazione nel nostro Paese e come Ordine degli Psicologi non intendiamo rimanere indifferenti – spiega la Presidentessa Katia Marilungo – per questo motivo abbiamo prontamente invitato tutti i nostri 2.700 iscritti a sottoporsi al vaccino, perché come Ordine crediamo che la vaccinazione sia una libera scelta, ma sia anche un atto di responsabilità e rispetto»

Ha concluso così la Presidentessa Marilungo: «A nome dell’Ordine degli Psicologi voglio esprimere solidarietà a tutto il personale medico ospedaliero con cui abbiamo interagito durante le fasi concitate della pandemia ed in particolar modo mi sento vicina a tutti coloro che, in queste terribile anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, hanno perso la vita a causa del covid svolgendo la propria professione».