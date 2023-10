Firmato il protocollo di intesa per le Celebrazioni per San Francesco di Assisi

Nella giornata in cui si festeggia San Francesco di Assisi Patrono d’Italia, ieri alle 17.30, con una cerimonia semplice e sentita è stato firmato, presso la Chiesa di San Francesco alle Scale di Ancona, il Protocollo d’Intesa per l’organizzazione delle Celebrazioni che nei prossimi anni commemoreranno alcune ricorrenze legate al Santo di Assisi. L’iniziativa, voluta dall’Associazione Opere Caritative Francescane O.d.V., coinvolge tutte le principali istituzioni cittadine che, con i loro rappresentanti hanno apposto la firma sul Protocollo. Il Presidente del Comitato Organizzatore degli eventi e primo firmatario del documento è stato, in qualità di Presidente dell’Associazione capofila, Padre Alvaro Rosatelli; a seguire poi si sono susseguiti il Vicario della Diocesi di Ancona-Osimo Don Carlo Carbonetti (l’Arcivescovo Spina non ha potuto presenziare a causa di un lieve malessere), il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti, Vincenzo Garofalo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Marcello Bedeschi per l’ANCI Marche, la Camera di Commercio delle Marche, Alessandro Iacopini Direttore Generale dell’Università Politecnica delle Marche e, infine, il Provinciale dei Frati Minori Padre Simone Giampieri.

Una compagine importante che ha davanti alcuni anni di lavoro intenso visto che, fino al 2026, si ricorderanno gli ottocento anni da alcuni momenti significativi nella vita del Santo: nell’anno in corso la creazione del Presepio di Greccio, nel 2024 si ricorderanno le stimmate ricevute sul Monte della Verna, nel 2025 la composizione del Cantico di Frate Sole e, infine, nel 2026 sarà il centenario della morte di San Francesco. Il Vicario della Diocesi Don Carlo Carbonetti ha sottolineato che con questo Protocollo si concretizza un lavoro partito da lontano, quando nel 2019 sono stati celebrati gli 800 anni dalla partenza di San Francesco dal porto di Ancona alla volta della Terra Santa: «C’erano delle ottime premesse perché già eravamo riusciti a mettere insieme la Diocesi, il Comune, il Porto, l’Università. Noi oggi con questo percorso avviato, o riavviato, vogliamo renderci responsabili di una memoria che ci è stata consegnata e anche, come avrebbe fatto San Francesco, accettare le sfide del nostro tempo».

Ha sottolineato il Sindaco Silvetti: «Oggi viviamo la perfetta sintesi di quella che è la percezione di San Francesco, un personaggio che non appartiene soltanto alla dimensione spirituale ma anche alla storia dell’Occidente e, con il suo messaggio, ad una tradizione che anche le autorità civili hanno il dovere di celebrare e che noi supporteremo con una serie di iniziative che avremo modo di ammirare durante le prossime festività natalizie. Tutto questo ci pone nella condizione di trasmettere un messaggio positivo: Ancona diventa sempre più ponte verso l’Oriente, ponte geografico e culturale. È una grande opportunità e noi daremo il nostro contributo a cominciare dalla prossima missione». Una missione di cui ha parlato il Direttore Generale delle Opere Caritative Francescane Luca Saracini che ha presentato le prime iniziative in programma a partire, appunto, dalla missione in Terra Santa chiamata “Ambasciatori della Luce”, che porterà una delegazione del Comitato a fine novembre a Gerusalemme e Betlemme da dove riporteranno ad Ancona la Luce presa nel luogo della Natività di Gesù.

Al termine della cerimonia della firma si è poi tenuta una Messa, nella giornata in cui anche la Parrocchia ha festeggiato il suo patrono, presieduta dal Provinciale dei Frati Minori Padre Simone Giampieri, a conclusione della quale il Sindaco Silvetti e Luca Saracini Direttore Generale delle Opere Caritative Francescane, accompagnati da un ospite della casa alloggio “Il Focolare”, hanno acceso la luce perenne in onore del Santo di Assisi, segno simbolico della partenza di un cammino che porterà molti eventi nel nostro capoluogo negli anni avvenire e una rinnovata sensibilità per un santo che tanto ha significato e significa per il nostro territorio.