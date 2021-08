Cinque ore senza acqua, esercenti in difficoltà: «Disagi incredibili, il Comune non ha avvisato»

Cinque ore senza acqua con le attività pomeridiane degli esercenti e l’apertura per il servizio serale dei ristoranti in bilico fino all’ultimo momento. E’ quanto accaduto ieri sera, 17 agosto, in diverse zone del capoluogo a causa di una grave rottura idrica. Enorme il malcontento diffuso con lo stesso consigliere comunale Daniele Berardinelli che si è unito alle lamentele attraverso i propri social:

"Purtroppo proseguono i lavori e i conseguenti disagi per i cittadini, senza che né il Comune di Ancona né Vivaservizi si siano preoccupati di avvisare la popolazione. I lavori sono ancora in corso e non si sa quando termineranno (probabilmente tra qualche ora). Fate attenzione nel momento di ripristino, alle condizioni dell’acqua"

Il disagio ha riguardato la zona del Q2 e del Q3, in particolare Via Toglietti, Via Montedago ma anche delle parti di Via Maggini e Via Colleverde, in direzione Grazie.