Prometeo Estra diffida un portale: «Ci sono truffe in atto, prestate attenzione»

Tempo di rincari e, di conseguenza, di possibili truffe sul web. A questo proposito Estra Prometeo ha diffidato Volturacontratto.com:

«Prometeo Estra diffida il portale Volturacontratto.com: non è stata concessa nessuna autorizzazione. Il sito non è un canale autorizzato per effettuare la voltura delle utenze gas e luce di Estra. La società si è già attivata con le autorità competenti per tutelare la propria immagine e gli interessi degli utenti Prometeo Estra informa la propria clientela di non aver mai autorizzato il portale Volturacontratto.com nella gestione delle volture delle utenze gas e luce della propria società. Si tratta a tutti gli effetti di una truffa penalmente perseguibile, una truffa di cui il canale sarà costretto a rispondere. Oltre a ciò, si fa uso indebito del marchio dell’azienda senza averne alcuna facoltà e/o autorizzazione. La società precisa di non avvalersi di nessun soggetto terzo nella gestione delle pratiche commerciali di voltura».

E ancora: «L’azienda si è già attivata con le autorità competenti per tutelare la propria immagine e gli interessi dei cittadini utenti. Si ricorda infine che tutte le pratiche inerenti il servizio gas e luce, voltura compresa, possono essere svolte presso tutti i nostri store dislocati nei vari territori, https://www.estraprometeo.it/trova-store, o tramite telefono al numero verde 800019019. A questo link tutte le informazioni utili sulle volture https://www.estraprometeo.it/aiuto/voltura-luce-gas».