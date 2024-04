Una città in festa, ecco la Fiera di San Ciriaco. Dalla cerimonia al grande concerto: tutte le novità

ANCONA - La cerimonia delle Civiche Benemerenze per la prima volta in piazza del Papa, le giostre al Passetto, il grande concerto di chiusura che allunga i festeggiamenti di un giorno, lo street food in piazza Pertini che dà il via a questa nuova edizione della Fiera di San Ciriaco che si svolgerà dal 1 al 4 maggio.

L'evento

Sono queste le principali novità dell’edizione 2024 della Fiera di San Ciriaco che il sindaco, Daniele Silvetti e l’assessore alle Attività Economiche, Angelo Eliantonio hanno riservato agli anconetani come anticipazione del rinnovamento che la storica manifestazione ha in serbo per il prossimo anno. Si parte dunque dalle Civiche Benemerenze che saranno consegnate in piazza del Papa, sabato 4 maggio alle 19:00 nella cornice che la tradizione le ha sempre riservato ma in un luogo ancor più suggestivo che permetterà alla piazza di animarsi fino a tarda serata per proseguire poi con l’intrattenimento che i locali presenti garantiranno.

La Santa Messa, aperta a tutta la città alla quale però saranno presenti le autorità, si svolgerà alle 17:30 alla Cattedrale del Duomo; da qui molti dei partecipanti raggiungeranno a piedi piazza del Papa per prendere parte alla cerimonia che vedrà il sindaco Daniele Silvetti consegnare il prestigioso riconoscimento a nome di tutta la città. Tornano al Passetto, con uno spazio dedicato ai più piccoli, le giostre. E novità del 2024, il gran finale della kermesse in Piazza del Papa, il 5 maggio, con il concerto conclusivo che vedrà la presenza dei 5.5 Funk Five, Danny Losito e Chicco Allotta, tastierista del gruppo britannico Incognito, alle ore 18.30. "La città in quet'ultimo anno guarda con attenzione alle novità ma soprattutto alla riuscita delle grandi manifestazioni tra cui la Fiera di San Ciriaco che abbiamo voluto ampliare nell'offerta e nella tempistica. Il numero di espositori che aumentano, l'introduzione di nuovi eventi di intrattenimento, la diffusione da "mare a mare" della manifestazione e il coinvolgimento di piazza del Papa daranno impulso non solo alla economia locale ma anche agli arrivi dei primi turisti della stagione" ha affermato il sindaco Daniele Silvetti.

“Abbiamo scelto di augurare buon San Ciriaco a tutti gli anconetani costruendo sei giorni di iniziative, perché sostanzialmente quest'anno dal 30 di aprile fino al 5 di maggio ci saranno tante iniziative per celebrare il patrono – ha affermato l'assessore alle attività economiche e grandi eventi, Angelo Eliantonio -. Novità importanti quest'anno, come l'evento che conclude la manifestazione il tardo pomeriggio del 5 maggio in Piazza del Papa con un bellissimo concerto dei 5.5 Funk Five con Danny Losito e con Chicco Allotta, ospite internazionale perché Chicco Allotta è il tastierista degli Incognito. Novità anche per le civiche benemerenze: quest'anno alle ore 19 in Piazza del Papa il 4 di maggio. Quindi una scelta precisa per rendere tutte le piazze del centro protagoniste di questo evento, tanto è vero che anche in Piazza Cavour ci sarà il ritorno della Fiera campionaria. La Pineta del Passetto ospiterà il villaggio di Campagna Amica della Coldiretti e il ritorno delle giostre. Questa fiera ha grandissima tradizione ma, considerando anche l'aumento degli espositori presenti, possiamo dire che tutta la città di Ancona è sempre più attrattiva”.

La fiera

‘Da mare a mare’ includendo anche piazza Cavour che torna ad essere protagonista assoluta degli appuntamenti del Comune di Ancona. Gli ambulanti saranno dislocati lungo il viale della Vittoria - da via Giannelli a piazza IV Novembre - qui troveranno spazio anche le esposizioni dei Sapori Tipici. Sul lato destro del Viale l’occupazione inizierà da via Orsi fino a piazza IV Novembre (la prima parte sarà lasciata ad utilizzo dei residenti); sul lato sinistro, invece, gli ambulanti si disporranno da via Giannelli fino all’ex stadio Dorico dall’incrocio con via Bianchi fino in fondo al viale della Vittoria. In questo caso l’ultimo tratto, sarà lasciato per il passaggio dei residenti.

In corso Garibaldi, invece, il Mercatino e la Fiera Campionaria in piazza Cavour. In piazza Pertini i punti ristoro a partire da venerdì 30 aprile. I banchi saranno aperti da mercoledì primo maggio a sabato 4 maggio dalle 8:30 alle 22:00; mentre in piazza Pertini l’inizio della somministrazione inizierà alle 18:00 di venerdì 30 aprile e nei giorni successivi alle 12:00, per terminare alle 24:00. Sarà allestita con panche, posti a sedere. Questa la provenienza degli stand: Al Volo. (Emilia) Tigelleria modenese; American Street Food. (Romagna) Hamburger di manzo - Chiken burger – Chips; Argentina Green. (Argentina) Asado argentino e specialità latino americane; Birrificio Il Gobbo. (Marche) birra artigianale; Del Bianco. (Marche), panini gourmet: pesce e olive, ciauscolo e tartufo; Enzu Ebbasta. (Marche) Asian Food e Thailandese; Il Furgoncino. (Marche), panini rock and roll gourmet; La Brace Mobile (Puglia), bombette ed altre specialità del Salento; La Crescia di Gubbio (Umbria), torta al testo umbra con salumi tipici; LOVErie (Romagna), piadine gourmet, cassoni, patatine fritte; Manicarretto. (Romagna), fritto di pesce, vegetariano o vegano; Matilde del Monticino (Romagna), gnocco fritto con salumi; Mizzica (Sicilia), cannoli e arancine siciliane; Osteria del Marinaio (Romagna), frittura al cartoccio, spiedini misti, grigliata di mare; Osteria Toscana (Toscana), grigliate, tagliata di fiorentina, rosticciana di maiale, ribollita; Robirob (Campania), polpette, panini con polpette; Rosticcio d’Abruzzo (Abruzzo), arrosticini del Parco Nazionale, porchetta; Tenute Collesi. (Marche), birrificio artigianale; Va’ Gina. (Romagna) Gyoza di carne, gyoza di verdure. Per garantire la sicurezza dell’area anche una postazione di pronto intervento e il servizio antincendio.

CONTINUA A LEGGERE