Approvato dalla giunta comunale dorica il Progetto Inquinamento Atmosferico PIA 2

La giunta comunale ha approvato questa mattina il Progetto inquinamento atmosferico PIA 2 del professor Floriano Bonifazi, che ricoprirà il ruolo di coordinatore scientifico. L’esecutivo dà in questo modo formale seguito alle linee programmatiche di mandato, approvate a luglio 2023, con cui si rileva che i risultati della prima fase del progetto PIA Ancona “suggeriscono la necessità di interventi indifferibili in relazione all’inquinamento atmosferico della città”.

La nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024-2028 pianifica le azioni da mettere in pratica per operare in modo coerente e conseguente con le valutazioni del PIA. A questo scopo, all’interno del progetto, sono stati delineati tre indirizzi: monitoraggio e previsione della qualità dell’aria, anche attraverso il miglioramento degli attuali sistemi, in modo da realizzare l’individuazione in tempo reale degli impatti dell’inquinamento, oltre che la proiezione di scenari futuri; mitigazione delle emissioni in aria e del conseguente impatto sulla qualità dell’aria e del suolo, mediante riduzione di polveri e gas prodotti dai principali fattori inquinanti, compreso il traffico stradale, e mediante la riqualificazione del verde cittadino in modo tale da contribuire all’assorbimento di alcune sostanze nocive; adattamento e prevenzione sanitaria con studi di profilazione dello stato di salute della popolazione, individuazione dei fattori di rischio, miglioramento delle strutture tecniche a ciò dedicate e puntuali e approfondite campagne informative.

Per lo sviluppo del progetto PIA 2 è stato stanziato l’importo di 195mila euro, ripartito in tre annualità. I tre indirizzi, dettagliati in un primo documento progettuale approvato oggi dalla giunta, saranno perseguiti in collaborazione con gli enti e i soggetti del territorio maggiormente qualificati per il perseguimento degli obiettivi. Per quanto riguarda il monitoraggio e la previsione della qualità dell’aria, questo sarà realizzato in collaborazione con Arpam, Arianet e UnivPm (Facoltà di Scienze agrarie e Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente). La sezione relativa alla mitigazione degli impatti negativi delle emissioni sarà condotta in collaborazione con Arpam, Arianet, UnivPm e Regione Marche. Il filone relativo all’adattamento e alla prevenzione sanitaria sarà sviluppato in collaborazione con ARS, Ospedali Riuniti, Inrca e Cnr Palermo.

Tenuto conto che il progetto comporterà una attività intersettoriale e multidisciplinare, per cui è necessario uno stretto coordinamento con l'Amministrazione, e che il coordinatore scientifico dovrà essere supportato dalle strutture comunali per la realizzazione degli obiettivi, con una seconda delibera l’esecutivo di Palazzo del Popolo ha costituito un apposito Gruppo di Progetto strutturato e intersettoriale, coordinato dal professor Bonifazi insieme con il Dirigente Coordinatore dell’Area Pianificazione Urbana e Ambientale e composto da Segretario Generale, Dirigente Coordinatore dell’Area Contratti e Servizi, Dirigente del Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa, Dirigente del Servizio Politiche Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS11, personale amministrativo e tecnico appartenente alle Aree/Servizi, di volta in volta individuati sulla base delle esigenze.

Il gruppo di progetto potrà anche essere supportato e affiancato da professionalità esterne. Sarà inoltre costituita una specifica Cabina di Regia politico-tecnica per la condivisione degli indirizzi e delle informazioni, oltre che per il monitoraggio del Progetto, presieduta dal Sindaco e composta da Assessore ai Servizi sociali, Welfare, Politiche dell’integrazione, Politiche sociosanitarie, Rapporti con aziende ospedaliere sanitarie e INRCA, Ciclo idrico integrato, Rapporti con Viva Servizi S.p.A; Assessore all’Università, Politiche giovanili, Sviluppo imprenditoriale, Economia della notte, Volontariato civico; Segretario Generale; Coordinatore scientifico del Progetto PIA 2; Funzionario tecnico dell’Area Pianificazione Urbana e Ambientale individuato dal Coordinatore scientifico; Dirigente Coordinatore Area Pianificazione Urbana e Ambientale; Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi; Dirigente del Sevizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa; Dirigente del Servizio Politiche Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS11.