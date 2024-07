Sito Edison a Jesi, Cna e Confartigianato sottolineano la necessità di aprire dialogo e confronto

JESI – Continua a tenere banco la questione legata ad Edison, in merito alla realizzazione di un impianto alla Zipa di Jesi per il trattamento dei rifiuti e la bonifica di terreni contaminati. In occasione del Consiglio Comunale aperto del 18/07/2024 a Jesi, la CNA ha ribadito la necessità di istituire un tavolo tecnico competente e rigoroso per il progetto Edison, prima di procedere con l'approvazione dell'inserimento nella zona ZIPA. L'associazione sottolinea l'importanza del dialogo, in particolare per quanto concerne le implicazioni sulla salute dei cittadini, molti dei quali sono anche imprenditori locali. Per il presidente provinciale Maurizio Paradisi, Jesi - conosciuta per la sua eccellenza produttiva - non dovrebbe trasformarsi unicamente in un polo logistico o in una destinazione per progetti ambiziosi senza una pianificazione approfondita e condivisa che tenga conto del profilo artigiano diffuso sul territorio.

Massimiliano Santini, direttore provinciale, ha evidenziato che, nonostante siano trascorsi 15 mesi dall'inizio della procedura e siano state riconosciute le opportunità occupazionali e strategiche del progetto, mancano ancora certezze sull'impatto dell'impianto sulla salute pubblica. Prima di qualsiasi autorizzazione, è fondamentale valutare l'impatto sociale sulla salute pubblica, seguito dall'analisi delle opportunità economiche sia a breve che a lungo termine. La CNA insiste sul fatto che, oltre alla prioritaria tutela della salute, debbano essere rispettati l'imparzialità delle decisioni e la distribuzione dei benefici progettuali. Ogni progetto deve essere coerente con una visione di sviluppo territoriale ampia e strategica. Infine, il territorio non può essere oggetto di interventi imprenditoriali imposti dall'alto, disarticolati tra loro e con impatti discutibili, poiché le conseguenze ricadrebbero sulla popolazione locale.

«Bene l’avvio di un confronto – dichiarano Cristina Brunori e Marta Vescovi, rispettivamente Presidente e Responsabile Area territoriale Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino – ma questo sarebbe dovuto iniziare molti mesi fa considerato, come nuovamente emerso oggi nel corso del consiglio comunale aperto, che i primi contatti con il comune per la realizzazione dell’impianto Edison alla Zipa di Jesi per il trattamento dei rifiuti e la bonifica di terreni contaminati, risalgono ad oltre un anno fa.

Su un tema tanto delicato che tocca la salute, l’ambiente, le persone e l’economia – proseguono – avremmo voluto e dovuto essere tempestivamente e puntualmente informati e ora auspichiamo che venga aperto un tavolo su cui portare avanti un confronto puntuale e trasparente con tutte le parti interessate. La zona individuata, come ribadito anche oggi in numerosi interventi, è estremamente sensibile e delicata. È necessario valutare l' impatto e i rischi eventuali tenendo in considerazione la vicinanza con altre attività, uffici, una mensa, una scuola, e le ripercussioni sulle imprese esistenti. Bisogna recuperare il dialogo che è mancato, valutare altri siti più idonei e avere una visione a lungo termine sulle conseguenze di un insediamento come quello progettato».