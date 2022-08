Profughi ucraini, calo degli arrivi in provincia di Ancona: il dato aggiornato

ANCONA - Negli ultimi mesi, secondo i dati forniti dalla Questura e dalla Prefettura, è significativamente diminuito l’arrivo di cittadini provenienti dall’Ucraina. Ad oggi ammonta a 1.560 il numero complessivo di ucraini ospitati nella Provincia di Ancona.

Immigrazione clandestina

Continua l’attività della Polizia di Stato, impegnata quotidianamente nei servizi disposti dal questore. Nei primi sette mesi del 2022 l’Ufficio Immigrazione ha curato l’esecuzione di circa 80 procedure di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale. Nello specifico, sono stati colpiti dai provvedimenti soggetti gravati da precedenti per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e reati contro il patrimonio.

L’Ufficio Immigrazione ha predisposto l’accompagnamento presso C.P.R. nazionali di 28 stranieri irregolari sul territorio nazionale, oltre all’accompagnamento in frontiera di altri 9 stranieri in esecuzione di provvedimenti espulsione. Nello stesso periodo sono stati notificati 13 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini comunitari, mentre ammontano a 30 gli ordini firmati dal questore a lasciare il territorio nazionale. Sono12 gli stranieri irregolari sul territorio nazionale a cui è stato trattenuto il passaporto e che sono stati sottoposti all’obbligo di firma in attesa di essere rimpatriati con appositi voli. Sono stati accompagnati in frontiera 6 stranieri in esecuzione di provvedimenti dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. Di pari passo, si è svolta la quotidiana attività istituzionale rivolta agli stranieri regolari ed, infatti, sempre da inizio 2022, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha proceduto ad acquisire 9.540 istanze di permesso di soggiorno.