Merito al professor Gasparini: a lui la vicepresidenza della società mondiale di broncologia

Un altro riconoscimento internazionale per il professor Stefano Gasparini, docente di Malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università Politecnica delle Marche. È stato eletto dal Board of Regent Vice-Presidente della Società Mondiale di Broncologia e Pneumologia Interventistica e nel 2022, come da statuto della Società, assumerà la carica di Presidente.



La World Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (WABIP www.wabip.com) è una Società mondiale con oltre 9000 associati in rappresentanza di 60 diverse nazioni. È un'organizzazione senza scopo di lucro che ha il compito di collegare una rete crescente di medici specializzati, professionisti sanitari ed esperti delle vie aeree, polmonari ed esofagee. Il WABIP è impegnato nell'uso di nuove tecnologie per migliorare le prestazioni e la comunicazione del medico in modo che i pazienti possano beneficiare più rapidamente del crescente numero di procedure mediche e chirurgiche disponibili. «È per me un grande onore assumere questo incarico – afferma il Prof. Gasparini – ed avere un’ulteriore occasione per portare nel mondo l’immagine della nostra Università alla quale mi pregio di appartenere».



«Congratulazioni al Prof. Stefano Gasparini per questo meritato riconoscimento – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – e per aver unito ricerca e progressi tecnologici in un settore come la pneumologia che in questo momento ha assunto una complessità e grado di accuratezza estremamente elevati». Stefano Gasparini è Direttore della Scuola di Specializzazione Univpm “Malattie dell’apparato respiratorio” e ha la direzione scientifica del Master di secondo livello in Pneumologia interventistica.