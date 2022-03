Parchi e giardini scolastici, al via la rimozione delle processionarie

ANCONA - E' prossima alla conclusione la rimozione dei nidi di processionaria in diversi spazi verdi pubblici, compresi i giardini scolastici. Lo scorso anno l'intervento aveva portato alla rimozione di circa mille nidi. Nei giorni scorsi era stata emessa anche una ordinanza rivolta ai cittadini proprietari di essenze arboree (in particolar modo di pino) che invitava gli stessi ad intervenire immediatamente per la idonea disinfestazione dei nidi presenti negli alberi di proprietà, nelle modalità indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale — ASSAM. Inoltre i cittadini sono invitati a segnalare la possibile presenza di processionaria sul territorio comunale o su eventuali siti privati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Amministrazione comunale attraverso l’applicativo PRONTO URP a questo link https://ancona.prontourp.it/ , oppure al numero telefono verde gratuito 800 653413 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. La processionaria, lepidottero che attacca piante di pino ma anche larici o cedri, si attiva nel periodo tra Febbraio-Aprile; potenzialmente pericolosa sia per gli esseri umani, sia per gli animali domestici, può dar luogo a irritazioni cutanee, oculari e delle vie respiratorie a causa di contatto diretto con la larva o di dispersione di peli urticanti. Proseguono gli interventi anche negli spazi all'aperto delle scuole.

Dopo quello che ha interessato la scuola Leopardi di Via Veneto (con la riqualificazione delle aiuole che delimitano il cortile, utilizzate dalle scolaresche delle 5 classi delle primarie De Amicis e delle primarie Antognini), l'assessorato alle Manutenzioni, con l'ausilio anche degli addetti dell'Ufficio Verde, ha messo mano anche agli spazi verdi delle scuole Pascoli, rendendoli più accoglienti per gli alunni che possono godere del primo sole primaverile. Stessa sorte per il parco adiacente alla scuola materna Gramsci, riqualificato in questi giorni. «In attesa che partano a breve gli interventi di più largo respiro per i parchi cittadini – spiega l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi – proseguiamo nel rendere fruibili gli spazi all'aperto delle nostre scuole e ad abbellire le aiuole di piazze e vie cittadine». Queste ultime necessitano anche di frequenti manutenzioni per via di danni provocati presumibilmente da cani. Ad esempio questa mattina gli addetti dell'Ufficio Verde in piazza Cavour hanno trovato una aiuola (situata nei pressi della pianta di cedro) con i fiori totalmente divelti e disotterrati.