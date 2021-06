Manutenzione della rete idrica, possibili disagi nella fornitura: le zone interessate

L’ufficio tecnico di Viva Servizi che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona effettuerà da lunedì 7 a venerdì 11 giugno, dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica in tutta la zona “Baraccola P.I.P” di Ancona, L’erogazione del servizio idrico non sarà sospesa nel corso della giornata ma potrebbero verificarsi degli abbassamenti di pressione momentanei che non provocano danni alle apparecchiature e che potranno essere riscontrati dagli utenti notando un minor flusso dai rubinetti.

I lavori riguarderanno la zona Baraccola, Aspio e la zona industriale di Camerano coinvolgendo complessivamente poche abitazioni private trattandosi prevalentemente di un territorio nel quale sono insidiate aziende ed esercizi commerciali. «Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che effettuiamo sulla rete per migliorare il servizio» – ha detto il Direttore Generale Moreno Clementi. «I lavori, della durata di qualche giorno, sono stati organizzati in modo da contenere il più possibile i disagi e rientrano nel piano di manutenzione della rete, che è nostra cura ed attenzione realizzare puntualmente» - ha concluso.