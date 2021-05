Primo maggio, il messaggio del sindaco Mancinelli a tutta la cittadinanza

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha affidato alla sua pagina Facebook il proprio messaggio rivolto a tutta la comunità cittadina in occasione del primo maggio. Nel messaggio il sindaco ricorda la centralità del tema del lavoro e anche la drammaticità del problema della disoccupazione, reso ancor più critico dalla pandemia.

“Festa del lavoro – scrive Mancinelli - festa dei lavori. I lavori nel mare della tempesta economica mondiale e ora della pandemia. I lavori: il nostro cantiere navale, gli ospedali, le scuole, la barista, l'elettrauto, la cassiera, il libero professionista... Chi difende il lavoro, chi lo inventa, chi lo cerca disperatamente. In occasione del primo maggio questo tema centrale, di vita e di dignità della persona, deve essere trattato come la vera sfida, per tutti. Buona festa dei lavori!”