Summer Jamboree, hotel quasi sold-out e prezzi alle stelle: una settimana può costare 8mila euro

SENIGALLIA- Con l’alta stagione si sa, i prezzi nelle località turistiche lievitano e se a questo aggiungiamo eventi di grande spessore, il conto per trascorrere un weekend fuori può diventare davvero salato. È il caso di Senigallia che in questa settimana si tuffa negli anni ’40 e ’50 con il Summer Jamboree. Il festival, iniziato lo scorso 29 luglio, richiama migliaia e migliaia di appassionati e neanche a dirlo il costo per trascorrere due notti fuori può raggiungere i tre zeri. Su un noto motore di ricerca abbiamo provato a prenotare una camera matrimoniale per due adulti in albergo da venerdì 4 a domenica 6 agosto, date finali del Summer 2023. Innanzitutto l’offerta per hotel a meno di 2 km dal centro è davvero poca, il 95% delle strutture è ovviamente già al completo. Non ci perdiamo d’animo e iniziamo a cercare. Per hotel a tre stelle sul lungomare per due notti si parte da 406 euro (colazione inclusa) e si arriva fino a 2.805 euro (colazione e cena incluse). In pratica una notte può costare oltre 1.400 euro. Per trascorrere una settimana a Senigallia in questo periodo, il prezzo per sei notti in hotel per due persone va da 1.100 euro a 8.414 euro. Spostandosi fuori dal centro e dal lungomare, ad almeno 6 km, i prezzi sono decisamente più abbordabili.

SUMMER JAMBOREE #23 IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 31 LUGLIO

Il programma della terza giornata del Summer Jamboree è ricco di iniziative. Sul Rocca Stage salirà Pachuco Jose, che porterà il suo mix esplosivo di Latin Jazz; inoltre, come di consueto, sull’Hera dance floor ci sarà una lezione di ballo gratuita dalle 18 alle 19. Seguiranno i grandi intermezzi musicali a cura di DJs internazionali come DJ Cannonball, DJ Giusy Wild, DJ The Desperados e DJ Shuffle DeLuxe. Sul main stage, che aprirà alle 19 con incredibili record hop a cura di DJ Boppin’ Bangles, DJ Mickey Melodies, DJ Elliot Kirby e DJ Vangelis, tornano i Rob Heron & The Tea Pad Orchestra. Per il Dopofestival alla Rotonda a Mare appuntamento con i record hop di DJ Houserockin’ Chris, DJ The Desperados, DJ Big Ten Inch e DJ Shuffle DeLuxe. Non mancheranno occasioni per fare il pieno di musica e balli in pieno stile Rock’n’Roll.