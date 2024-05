Con questa iniziativa la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona insieme con l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Regione Marche, l'Università Politecnica delle Marche e con la collaborazione e il sostegno dell'Amministrazione comunale, mette a disposizione visite e test gratuiti in diversi ambiti quali : prevenzione cardiologica, cerebro-vascolare, allergologia, medicina riabilitativa, dermatologia, oculistica, controllo dell’osteoporosi e della tiroide, odontostomatologia, chirurgia plastica, oncologia, gastroenterologia, stato nutrizionale, otorinolaringoiatria, consulenza sui disturbi dell'alimentazione in età evolutiva, malattie infettive pediatriche, senologia, pneumologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, clinica pediatrica, ortopedia adulta e pediatrica, chirurgia pediatrica, immunologia clinica, screening delle malattie rare.

ANCONA – Da oggi, lunedì 13 maggio, sono aperte le prenotazioni per "Prevenzione in azione" . Sulla piattaforma digitale “Prenota” dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (nella homepage del sito www.ospedaliriuniti.marche.it.) è possibile prenotare visite specialistiche gratuite che si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 maggio in Piazza Pertini.

Al via le prenotazioni per "Prevenzione in Azione": check-up gratuiti in piazza Pertini il prossimo week-end