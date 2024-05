Migliorare il benessere dei poliziotti, in questura focus sulla prevenzione delle cardiopatie ischemiche

ANCONA- Successo per l’incontro sulla prevenzione alla salute che si è svolto ieri presso la questura di Ancona. Il questore, dott. Cesare Capocasa, seguendo le direttive emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza volte al miglioramento del benessere degli operatori di polizia, ha aderito alla campagna di prevenzione delle cardiopatie ischemiche, realizzando l’iniziativa “Luoghi di lavoro che promuovono salute – rete WHP” della Regione Marche. Il progetto è stato messo in campo in collaborazione con il dott. Perna Gian Piero, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche degli Ospedali Riuniti di Ancona e con la dott.ssa Perticaroli Patrizia, Co-coordinatrice regionale PP03 nonché Responsabile di Unità Medicina del Lavoro Azienda Sanitaria Territoriale AN con il Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato dott.ssa Rossella Valerio e il Vice Ispettore Tecnico Settore Psicologia Dott.ssa Maria Assunta Rutigliano. L'incontro ha visto la partecipazione di numerosi operatori della polizia e del personale dell'amministrazione civile dell'Interno. La questura ha aderito al programma che consentirà di intraprendere iniziative per implementare l’adozione di buone pratiche e stili di vita salutari. Prezioso il contributo dell’Ufficio Sanitario Provinciale che svolge attività di informazione sulla prevenzione e di supporto motivazionale per la cessazione delle cattive abitudini.

È una sfida giornaliera che si svolge più efficacemente sul terreno della promozione della salute e che consente di guidare le scelte individuali e dell'ambiente di vita verso scelte più sane. In stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Cardiologiche degli Ospedali Riuniti di Ancona, il 19 e il 20 giugno nei locali della Questura di Ancona si effettueranno screening e check up gratuiti per la prevenzione del rischio cardiovascolare. Il Questore, già dal suo insediamento in questa provincia, ha cercato di perseguire l'obiettivo di favorire il miglioramento del benessere e dello stato psico-fisico del personale. Infatti, oltre alla sala benessere, ha attivato la nuova palestra dedicata al personale della polizia, grazie al contributo della Panatta srl che ha fornito i macchinari fitness, al fine di facilitare la frequenza alla struttura sportiva degli operatori per contribuire a mantenere un buon stato di salute e un adeguato allenamento fisico.