Patronesse del Salesi, il Presidente Mattarella le ringrazia per il volume sui 120 anni

«Ringrazio molto per il dono del libro “Cent’anni d’amore. Le Patronesse del Salesi e l’Ospedaletto dei Bambini raccontati dai protagonisti” che ha voluto cortesemente farmi pervenire. Colgo l’occasione per inviarle i più cordiali saluti». Poche ma sentite parole quelle del Capo dello Stato inviate per iscritto alla presidente dell'associazione Milena Fiore. La stessa dichiara orgogliosa: «Un bel riconoscimento alla nostra attività. Sarà di stimolo a cercare di fare sempre di più per i bambini spedalizzati al Salesi, che noi abbiamo sempre seguito e amato come fossero i nostri».

Il libro sull'Associazione era stato inviato dalle Patronesse al Quirinale sul finire dello scorso anno. Insieme al volume un biglietto allegato firmato dalla Fiore con un messaggio d'auguri al Capo dello Stato. «Carissimo Presidente Mattarella, voglia ricevere questo modesto omaggio da parte nostra. Il libro qui accluso (pubblicato nell’anno 2000) per il centenario della Associazione Patronesse del Salesi e l’Ospedaletto dei Bambini, renderà più agevole comprendere quello che la nostra associazione svolge da oltre 120 anni. Era nostra intenzione poterglielo inviare prima cioè nell’anno 2020, ma in questo periodo così travagliato i tempi si sono allungati. Evitando di essere prolissa Le invio a nome dell’Associazione Patronesse i più sinceri sentimenti di stima formulando nel contempo gli Auguri per un sereno 2021».