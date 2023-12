ANCONA - Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi saranno molteplici le iniziative del Natale anconetano dedicate ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, a partire dalla magia dell'accensione in programma domani, sabato 2 dicembre, con un evento che avrà il suo centro in piazza Roma e illuminerà in contemporanea tutta la città. Nella piazza è stato allestito questa mattina sotto l'albero un grande presepio. Curiosità l'arrivo (con forse un po' troppo anticipo) dei 3 Re Magi.

Il programma

Comincerà con i piccoli cantori del coro Orlandini lo spettacolo in piazza Roma alle 17,15, condotto da Maurizio Socci e Maria Pia Tedesco, che coniugherà, tra l'altro, le tradizioni dell'albero, del presepio e delle luminarie. Il sindaco accenderà il grande albero di Natale e contemporaneamente si accenderanno tutti gli altri abeti dei quartieri e dei borghi, le luminarie e le decorazioni luminose del centro e del Piano.

Sempre per le famiglie, in piazza Cavour fino al 25 gennaio sarà presente la ruota panoramica, circondata, fino al 28 dicembre dal mercatino di Natale. La pista di pattinaggio sarà in piazza Pertini, e sarà aperta a partire dal secondo fine settimana di dicembre, accanto alle giostre e ad altri spettacoli viaggianti che apriranno invece nel primo fine settimana, nello spazio che è stato dedicato ai giochi e al divertimento dei ragazzi. Ma la vera novità sarà il Villaggio di Babbo Natale e degli Elfi in piazza Stamira: grazie a luci, suoni e profumi, con un allestimento che lascia lo spazio alla fantasia, il villaggio della piazza sarà animato dagli elfi, Babbo Natale e altri personaggi magici che coinvolgeranno i più piccoli in attività artistiche, giochi e laboratori, anche con la collaborazione dell’associazione Fantasia, Sogno, Realtà.

Numerose le iniziative per i più giovani al Piano San Lazzaro, dove sarà allestita la casa di Babbo Natale, il quartiere sarà animato dagli artisti di strada, dagli eventi, dalla sfilata della slitta di Babbo Natale con la partecipazione dei personaggi Disney e con il coinvolgimento dei ragazzi e delle loro famiglie. Il 16 dicembre, sempre in Piazza Ugo Bassi, è in programma lo spettacolo dei burattini. E' inoltre previsto un concerto della Corale sulla scalinata della chiesa dei Salesiani.

Il 23 dicembre il cartellone prevede, oltre all'appuntamento con il mercatino in collaborazione con Confartigianato, la Casa di Babbo Natale e gli artisti di strada, con il clou del presepio vivente a cura della Parrocchia Salesiani, accompagnato dal gruppo dei Pasquellanti Anconetani. Un suggestivo presepio vivente troverà posto anche al Porto Antico il 26 e 30 dicembre, con accesso per il pubblico dall’Arco Clementino e un percorso emozionante che coinvolge gli archi fronte mare, fino alla capanna del Bambinello. Tantissimi saranno i presepi, circa 800, di tutte le forme e dimensioni, con mostre a Santa Maria della Piazza, San Francesco alle Scale e nei borghi.