“Leggende olimpiche”, nel weekend l’attesa presentazione dell’opera di Vigorito

Tutto pronto a Senigallia, al Palazzetto Baviera, per la presentazione di “Leggende Olimpiche” il libro scritto dal giornalista Giampiero Vigorito – con prefazione di Sandro Fioravanti – che nasce da una serie di programmi e podcast andati in onda su Radio3 Rai suddivisi in trentasei puntate figlie delle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. Il vernissage si terrà domenica 25 luglio alle 19 al Palazzetto Baviera e ospiterà anche l’ex mezzofondista olimpionico Andrea Benvenuti. A condurre la serata la professoressa e appassionata sportiva Miriam Giombini:

«E' un onore presentare questo volume che definirei sontuoso, uscito recentemente per Iacobelli. Il libro racconta i 100 momenti di gloria nella storia delle “Leggende Olimpiche” con eleganza e poesia».

La serata si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid vigente e prevederà un massimo di trenta posti disponibili.