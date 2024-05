Anomalie tecniche al Cup Marche, impossibile prenotare. La Regione: "Siamo al lavoro per il ripristino"

ANCONA - A causa di una anomalia tecnica al Cup delle Marche, ci sono problemi nelle prenotazioni, ma gli uffici sono al lavoro per riattivare il tutto nel più breve tempo possibile. Lo comunica l'assessorato alla Sanità della Regione. Gli uffici competenti della Regione "stanno lavorando sollecitamente per risolvere con tempestività l'anomalia tecnica che sta interessando i sistemi di prenotazione del Cup (telefonici e informatici - App e link online)". Le direzioni delle cinque Aziende sanitarie territoriali (Ast) e gli Uffici lelazioni con il pubblico (Urp) delle Ast sono stati incaricati dall'Asr di fornire "il massimo supporto alla cittadinanza in caso di chiamata ai servizi di accesso al pubblico e di tranquillizzare l'utenza sul fatto che ogni anomalia sarà risolta tempestivamente e i canali di prenotazione saranno riattivati nel più breve tempo possibile