"Il Volo" da brividi alle Grotte: il premio Oscar Storaro li sceglie per Venezia

Grotte di Frasassi sempre più protagonsite dello star system internazionale. Il premio oscar Vittorio Storaro (direttore della fotografia e tre volte premio Oscar per Reds, Apocalypse Now e L'ultimo imperatore) ha scelto il Volo come protagonista del suo corto su Ennio Morricone. La performance del noto trio, composto da due tenori e un baritono, è stato girato all'interno delle suggestive grotte di Genga.

Piero, Gianluca e Ignazio si sono esibiti qui in un’emozionante interpretazione di “Your Love” (da "C'era Una Volta Il West"). Il brano sarà proiettato in anteprima il 5 settembre a Venezia durante la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award, in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. «Siamo onorati che Vittorio Storaro ci abbia chiamato per condividere l’emozione indescrivibile della musica del Maestro Ennio Morricone - afferma Il Volo - Ringraziamo il Filming Italy Best Movie Award per averci invitato al Festival del cinema di Venezia per ritirare un premio che mai come oggi vogliamo condividere con tutti coloro che in questo difficile periodo ci hanno supportato nel nostro sentito desiderio di omaggiare il Maestro Morricone».