L'infettivologo anconetano Michele Bartoletti ha vinto il premio Young Investigator 2022

ANCONA - Il docente e medico anconetano Michele Bartoletti ha ricevuto il premio Young Investigator 2022 per la ricerca in microbiologia clinica e malattie infettive. La sua presentazione a Lisbona su “Epidemiologia e gestione clinica delle infezioni nei pazienti con cirrosi epatica” gli è valso il riconoscimento. Young Investigator Awards per la ricerca in microbiologia clinica e malattie infettive riconosce, ogni anno, l'eccellenza nella ricerca e i lavori di alto livello scientifico.



Michele Bartoletti è professore di Malattie Infettive presso il Policlinico di Sant'Orsola e ricercatore di Malattie Infettive dell'Università di Bologna. Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2008, ha completato la sua formazione in malattie infettive nel 2014 e ha poi conseguito il dottorato di ricerca. Durante la pandemia è stato coinvolto in una serie di studi relativi agli aspetti del Covid-19 comprese le superinfezioni batteriche e fungine che complicano la malattia. Nel 2021 ha ricevuto il riconoscimento come top reviewer per Clinical Microbiology and Infection.