Festival della Fisarmonica, prorogate le iscrizioni: come sarà in emergenza Covid

«In questi giorni abbiamo ricevuto molte richieste di approfondimenti sul nuovo regolamento. Siamo consci che le audizioni in streaming siano una novità da conoscere meglio e per questo abbiamo deciso di posticipare la chiusura delle iscrizioni al 31 agosto». La nota arriva dagli organizzatori del Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo, che spiegano anche come si svolgeranno le prove in emergenza Covid.

Le prove

«Al momento possiamo accogliere dal vivo i solisti sul palco del Teatro Astra. La diretta streaming dimostrerà che il candidato suonerà in quel preciso momento e per questo dichiarerà nome, programma, luogo e orario della prestazione. Lo streaming però non garantisce un livello audio sufficiente e per questo il candidato registrerà la medesima performacnce con una sua videocamera (o con un cellulare che possa garantire la qualità) che ci invierà prima possibile. La nostra organizzazione preparerà una pagina internet con tutti i video inviati dai candidati in modo che i giurati potranno seguire lo streaming ma anche di rivedere con calma i video ricevuti».

Come inviare i video

«A causa della pandemia siamo costretti a limitare le iscrizioni e per questo i candidati durante l’iscrizione invieranno il link (youtube, facebook, etc.) di un video di max 10 minuti. Non ci sarà un punteggio per i video ma soltanto una selezione e per questo si potrà ripetere il programma nella prova finale. Il video dovrà contenere la figura intera del musicista (non è una clausola rigida) e dovrà essere stato realizzato nel 2020. Può essere composto da registrazioni fatte in giorni diversi».

Audizioni delle finali

«Chiuse le iscrizioni, la giuria guarderà i video delle pre-selezioni indicando i finalisti. Tutti i finalisti saranno contattati dalla nostra organizzazione per una prova di connessione e per ricevere un vademecum che chiarirà tutti i dubbi. Il giorno della prova (sul sito www.pifcastelfidardo.it potete già consultare gli orari) il candidato sarà in contatto con la nostra segreteria che provvederà a metterlo in diretta al momento opportuno. Utilizzeremo software professionali e il candidato riceverà un semplice indirizzo internet con cui dovrà stabilire il contatto per la diretta (potrà utilizzare un computer o il cellulare)».

Giurie e punteggi

«Le giurie saranno tutte nella propria residenza. Come primo step visualizzeranno i video delle selezioni esprimendo le loro preferenze sui finalisti. Il giorno della prova finale saranno in diretta per un saluto iniziale, per poi rimanere offline ad ascoltare la diretta streaming (pagine internet) ma visualizzeranno anche le pagine con i video delle medesime performance inviate dai candidati. punteggi saranno comunicati soltanto a fine della manifestazione (20 settembre) e come tale le giurie saranno messe in condizione di esprimere in maniera professionale i loro punteggi. Come tradizione del PIF tutti i singoli voti dei giurati saranno pubblici».