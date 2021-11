Premio Giovanni Paolo II, c’è anche il Cardinale Menichelli: al Duomo la cerimonia

Si è svolta sabato scorso nella Cattedrale di San Ciriaco ad Ancona, alla presenza di S.E. Mons. Angelo Spina, la cerimonia di conferimento del “Premio Internazionale Giovanni Paolo II” alle 13 persone che hanno operato per aver tutelato e promosso la sacralità della vita.

Tra i premiati anche il Cardinale Edoardo Menichelli arcivescovo emerito di Ancona-Osimo e Membro della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi e il Dott. Marcello Bedeschi coordinatore nazionale dei direttori e segretari dell'Anci e uno dei principali collaboratori del Papa Santo e Membro del Pontificio Consiglio dei Laici. Il premio, organizzato dall’Associazione Socioculturale ad Indirizzo Artistico “Aglaia” di Scafati (Sa) con L’Unci di Treviso e Udine è giunto alla XVII edizione.

Le motivazioni che hanno spinto il comitato d'onore scientifico e culturale del Premio, diretto dal Generale Francesco Lupo e coadiuvato dal Presidente Unci di Treviso Gianni Bordin, a conferire i premi sono le seguenti. Per S. Eminenza Rev. Cardinale Edoardo Menichelli: “Il suo amore per la vita e per la famiglia, il suo impegno per cercare di risolvere il problema dei matrimoni falliti e ridare la pace alle persone che hanno sperimentato un fallimento ed una famiglia disgregata, ne fanno un punto di riferimento per la sacralità della vita in armonia con i principi cristiani. Il Cardinale Edoardo Menichelli ha sempre servito con grande dedizione, umiltà, vicinanza e amore tutti, e ha avuto un'attenzione particolare per le persone più fragili”.