Tre coni Gambero Rosso per la gelateria Quattrini: il sindaco riceve al Castello i gelatieri falconaresi

La Gelateria Quattrini porta il nome di Falconara Marittima alla ribalta nazionale e internazionale, grazie ai tre coni del Gambero Rosso, la maggiore onorificenza del settore. Un primato che il sindaco Stefania Signorini ha voluto celebrare: nei giorni scorsi ha incontrato al Castello la giovane Erika Quattrini e i genitori Franco Quattrini e Tiziana Gambini, che insieme conducono l’attività nella centralissima piazza Mazzini. Un’occasione per congratularsi di persona e festeggiare insieme il prestigioso riconoscimento, che premia un lavoro di ricerca e sperimentazione all’insegna della genuinità, dell’eccellenza e della inclusività.

«I gelati della gelateria Quattrini – spiegano i titolari – sono inclusivi perché da alcuni anni i gusti che si trovano al banco sono senza glutine e molti anche senza lattosio». La ricerca dell’eccellenza passa per scelta delle materie prime, spesso del territorio, come il vino cotto di Loro Piceno per preparare lo zabaione, il Rosso Conero per caramellare i fichi del gusto noce e fichi caramellati, lo zafferano del Conero, ma vengono utilizzati prodotti d’eccellenza di tutta Italia, come nel caso pistacchio di Stigliano, in Lucania. Tutte le preparazioni che completano il gelato sono inoltre fatte in casa, come la frutta candita, il pan di Spagna, gli elementi croccanti, i biscotti. Le lavorazioni home-made proseguono anche nella produzione de ‘La Cesira’, una crema spalmabile di nocciole e cacao servita su coni o coppette alla stessa temperatura del gelato e realizzata con un apposito macchinario, la mole raffinatrice a pietra. ‘La Cesira’ è stata portata dalla gelateria Quattrini anche all’ultima edizione di EuroChocolate. La gelateria Quattrini ha conquistato il primo cono del Gambero Rosso nel 2020, due anni dopo Erika si è affermata come gelatiere emergente con l’attribuzione di due coni, fino al massimo riconoscimento dei tre coni ricevuto lunedì scorso, 22 gennaio, al Sigep di Rimini.

«Questo riconoscimento è motivo d’orgoglio per tutta la città di Falconara – è il commento del sindaco Stefania Signorini – e ha dato visibilità anche al nostro territorio, sul quale la gelateria Quattrini è radicata da 40 anni. Della loro attività ho apprezzato in particolare la capacità di coniugare tradizione e innovazione. A tutta la famiglia Quattrini vanno le mie congratulazioni».