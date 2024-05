Premio Cesarini, che successo l'evento al Teatro Pergolesi. Tra i premiati Spalletti, Sacchi, Baresi e Berti

JESI - Grande successo a Jesi per la nona edizione del Premio Renato Cesarini. Grazie alla rete messa a segno al minuto di gioco 103 contro l’Empoli il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic si è aggiudicato il premio Renato Cesarini per la stagione calcistica 2023/2024. Per la B vince Leo Stulac del Palermo con la rete realizzata al 103’ contro lo Spezia. Lunedì pomeriggio, al Teatro Pergolesi di Jesi, si è tenuto un ‘Talk Show’ seguito da una premiazione e una cena di gala al Salone delle Feste dell’Hotel Federico II di Jesi.

Le premiazioni

Presenti e premiati il CT della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, l’ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, il Presidente Lega Serie B Mauro Balata, il Presidente Parma Kyle Krause (il Dirigente Stefano Perrone ha ritirato il premio), l’ex Presidente della Roma Rosella Sensi, il calciatore del Bologna e della Nazionale Riccardo Orsolini, Alessandro Gabrielloni bomber del Como (neo-promosso in Serie A), gli ex azzurri Giuseppe Baresi e Nicola Berti, Massimo Bonini, Michele Padovano, Odoacre Chierico, Sergio Paolinelli. Per la sezione ‘Altri Mondi’ sono stati premiati l’Avv. Michele Briamonte (attuale Campione Mondiale Master Kickboxing WKF), il Prof. Matteo Bassetti, il Direttore Generale Lube Civitanova Beppe Cormio, il CT Nazionale Scherma Stefano Cerioni e la pluripremiata Olimpica Valentina Vezzali. Per la sezione ‘Media’ (Stampa e Tv) il Direttore Ansa Sport Piercarlo Presutti, il Capo Comunicazione e Uff. Stampa Figc Paolo Corbi, il Direttore Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, Pierluigi Pardo (per il programma Dazn ‘Supertele - Leggero Come un Pallone’), Giusy Meloni (per il programma radio Tv Rds - Lega Serie A e per i social della trasmissione La Domenica Sportiva), il Vice Direttore Rai Sport Marco Lollobrigida e Simona Rolandi di Rai Sport, Luca Marchetti, Paolo Assogna e Massimiliano Nebuloni (Sky Sport), Luca Pagliari (storyteller esperto del personaggio Renato Cesarini), Daniele Bartocci (sez.giovani) e Luigi Brecciaroli (AranciaTv). Il manager Floriano Bini, organizzatore dell’evento, ringrazia la Regione Marche nella persona del Presidente Francesco Acquaroli, il Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, Fondazione Pergolesi Spontini, Interporto Marche, Hotel Federico II di Jesi, il Direttore Rai Sport Jacopo Volpi, Luca Marchetti di Sky Sport, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, il Resto del Carlino e tutti i Media locali (Stampa e Tv) che hanno sostenuto la manifestazione. Speciale riconoscenza va al Direttore Ansa Sport Piercarlo Presutti e al Direttore Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi i quali hanno dato ampio risalto alla manifestazione e al Presidente Figc Gabriele Gravina che ha permesso la presenza del CT Nazionale Luciano Spalletti il quale ha avuto un autentico bagno di folla, e sottolineiamo un bagno di folla, da parte dei cittadini jesini - e non solo - sia dentro che fuori dal Teatro