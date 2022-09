Portonovo e Centro Papa Giovanni XXIII: la bellezza del territorio a favore della disabilità

ANCONA- Portonovo non è solo perla della Riviera del Conero e fiore all'occhiello della Città di Ancona, ma ha anche un cuore grande e pulsante. Tutti gli operatori del Consorzio Baia di Portonovo hanno infatti scelto di organizzare un pranzo solidale di fine Estate, il cui ricavato sarà devoluto al Centro Papa Giovanni XXIII: un modo veramente gustoso per sostenere le persone con disabilità ospitate nella struttura di Posatora.

L’evento si terrà Domenica 9 Ottobre alle ore 12.00, nella spiaggia di Portonovo appunto e precisamente di fronte al Ristorante Marcello. Sarà proposto ai commensali un menù completo di pesce a fronte di un contributo di 50 Euro. «Vogliamo ringraziare di cuore il Ristorante Marcello che si è fatto promotore di questa bellissima occasione di dono - dicono dal Centro Papa Giovanni XXIII - e anche tutti gli operatori del Consorzio che hanno scelto di essere al fianco delle persone con disabilità».

Il pranzo prevede un numero massimo di partecipanti, per info e prenotazioni il numero da contattare è il seguente 3388302061. Il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus di Ancona gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali e “Casa Sollievo”, un appartamento di pronta accoglienza per persone disabili, si impegna quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili.