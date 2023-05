I porti dell'Adriatico centrale alla fiera Transport Logistic 2023 a Monaco di Baviera 

ANCONA - L'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico Centrale ha partecipato alla fiera Transport logistic 2023, prima edizione dopo la pandemia. Era dal 2019 infatti che non si svolgeva l’evento e l’eccezionale partecipazione di addetti ai lavori ha confermato l’attesa per questo appuntamento di rilievo internazionale.

Presenti a Monaco per la ADSP presso il padiglione dei porti italiani, coordinato da Assoporti, il Presidente Vincenzo Garofalo, il Segretario Generale Salvatore Minervino e il responsabile del settore sviluppo e promozione Guido Vettorel.Numerosa anche la partecipazione degli operatori dei porti di Ancona, Ortona e Vasto, con diverse delegazioni.Tra le opportunità di incontro e confronto, si è tenuta la presentazione pubblica del sistema portuale del mar Adriatico centrale, alla presenza del Viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi.

“L’appuntamento del Transport logistic è di primaria importanza per il nostro cluster logistico portuale - ha dichiarato il Presidente Vincenzo Garofalo al termine della missione -. In un contesto così dinamico ed esteso è stato utile presentare i nostri scali inseriti nel panorama della portualità nazionale e incontrare i soggetti di riferimento con i quali stiamo lavorando per la crescita dei traffici”.