Potature dei tigli: se ne parla nella commissione in seduta pubblica

Le potature dei tigli di viale Trieste a Jesi creano non poche polemiche in città. Se ne parla in commissione in seduta pubblica. Si legge nella nota: «Su convocazione del presidente Nicola Filonzi, la Commissione consiliare Gestione del Territorio si riunirà giovedì pomeriggio (ore 16.45) per discutere l’abbattimento dei 12 tigli di Viale Trieste disposto dall’Area Servizi Tecnici a seguito della relazione presentata dall’agronomo a cui era stato affidato l’incarico per effettuare tutti gli accertamenti tecnici sullo stato di salute delle piante».

L’incontro, che vedrà la partecipazione dei tecnici, «consentirà di illustrare pubblicamente la relazione svolta dal professionista e capire le motivazioni alla base delle quali è stato prescritto l’abbattimento dei 12 tigli. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming nel sito internet del Comune di Jesi, consentendo pertanto a chiunque di potervi assistere. A proposito di tale abbattimento, a differenza di quanto sostenuto da taluni, va chiarito che non sarà un intervento previsto a breve, dal momento che in questa fase di fermo vegetativo legato al periodo invernale i lavori sono concentrati esclusivamente sulle potature degli alberi presenti in città, secondo il crono-programma stilato dall’Area Servizi Tecnici». Infine conclude il Comune: «Restando in tema, le raffiche di vento della giornata odierna hanno rinviato gli interventi di potatura ai rami di tutti gli altri tigli di Viale Trieste che si presentano in buona salute. Dal momento che per tale intervento è richiesto l’intervento di un addetto con la qualifica di potatore certificato, sarà concordato con lo stesso un diverso giorno per tali lavori».