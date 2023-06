Sfalci e potature, programma a pieno regime: si procede dal centro alla periferia

CAMERANO - Avviato a pieno regime il programma di sfalci e potature del verde urbano a Camerano. Il piano prevede in futuro ben altri 4 interventi, oltre a quelli in opera in queste ore, gestiti dalle società Rieco e Coveco che garantiranno il massimo decoro della città fino al prossimo autunno. L’azione sarà sviluppata simultaneamente con interventi “a tenaglia” con una società che lavorerà dal centro storico verso le aree esterne e, l’altra, che partirà dalle frazioni dirigendosi verso il centro città.

“E’ una situazione anomala quella che abbiamo vissuto in questa primavera 2023 – ha dichiarato Giacomo Marincioni Assessore con delega all’Ambiente del Comune di Camerano – poiché le basse temperature registrate ad aprile, le copiose piogge di maggio e il caldo in questi primi giorni di giugno hanno, da una parte generato una vera e propria esplosione della vegetazione e, dall’altro, reso fisicamente impossibili gli interventi a causa del cattivo tempo. Un mix di condizioni sfavorevoli che hanno portato ad una situazione di grande svantaggio per l’esecuzione della consona, così come fatto lo scorso anno, gestione del verde urbano e conseguente decoro della città. Al momento si è deciso quindi di intervenire con un’azione duplice che possa coinvolgere l’intero territorio di Camerano così che, tanto il centro storico che le aree suburbane possano tornare alla consueta normalità nel giro di poco tempo. Un’azione, la nostra, rivolta a tutti i nostri concittadini ed ai turisti che potranno godersi le bellezze della nostra città nella maniera più appropriata”.