Manutenzione del verde, sfalcio completato. Ora approfondimenti su alberi in zone private

FALCONARA - E’ stato completato dalla ditta d’appalto lo sfalcio della vegetazione ai margini stradali di via Saline, nell’ambito di una serie di interventi programmati che rientrano nel contratto.

L’intervento è partito nella giornata di ieri, mercoledì 18 maggio e si è concluso nella mattinata di oggi. Nei giorni scorsi la manutenzione del verde ha interessato la pista ciclabile di via del Fossatello, la stessa via del Fossatello, via delle Caserme e via dell’Aeroporto. Per via Saline è attualmente in corso un approfondimento per verificare la proprietà di alcune aree limitrofe alla carreggiata: l’intento del Comune, spiega una nota del Castello, è quello di concordare con i privati le potature degli alberi che si protendono sulla strada.