Potatura alberi, cambia la viabilità: tutte le strade interessate

ANCONA - Nei prossimi giorni prenderanno avvio interventi di potatura sulle alberature da parte dell'UNIVPM Azienda Agraria Didattico Sperimentale di Ancona, in collaborazione con l'Amministrazione comunale. I lavori di potatura in Via Brecce Bianche e Via Ranieri, si svolgeranno dal giorno 28 al 31 agosto. Per consentire la regolare esecuzione di questi lavori, dalle ore 07.00 alle ore 18.00 saranno in vigore i seguenti provvedimenti limitativi:

Via brece bianche dal giorno 28 agosto 2023 al giorno 30 agosto 2023 (tratto compreso tra il cancello 3 ed il cancello nr 4 della Facoltà): Interdizione della circolazione veicolare secondo stato avanzamento lavori eccetto i residenti diretti nel tratto interessato dai lavori che potranno accedere alle loro proprietà private o dall’uno o dall’altro versante.

ViaAllende altezza Liceo: apposizione segnaletica verticale di “strada chiusa” a 500 metri direzione Via Ginelli.

Via Brecce Bianche altezza cancello 3: Apposizione segnaletica verticale di “strada chiusa”.

Via Ginelli altezza rotatoria: Apposizione segnaletica verticale di “strada chiusa” a 500 metri direzione Università.

Via Ranieri: il giorno 31 agosto 2023 (tratto compreso tra il cancello nr. 3 ed il cancello nr. 4 della Facoltà): Interdizione della circolazione veicolare secondo stato avanzamento lavori, eccetto i residenti diretti nel tratto interessato dai lavori che potranno accedere o dall’uno o dall’altro versante alle loro proprietà private.

Largo Bersaglieri d'Italia: Apposizione segnaletica verticale di “strada chiusa” a 500 metri.

Via Montagnola intersezione via Palombare: Apposizione segnaletica verticale di “strada chiusaA” a 500 metri direzione Università.

Vai Trevi intersezione via Monte d'Ago: Apposizione segnaletica verticale di “strada chiusa” a 500 metri direzione Università

Via Palombare intersezione via Ranieri: apposizione segnaletica verticale di “obbligo svolta a destra”.