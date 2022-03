Via Colombo, arrivano 11 posti auto: riaperta la viabilità tra via Repubblica e via Leopardi

FALCONARA - Sarà riaperto al traffico il tratto di via Colombo tra via Repubblica e via Leopardi e grazie alla nuova viabilità sono stati ricavati anche 11 posti auto gratuiti, dove si potrà sostare senza limitazioni. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da domani, venerdì 4 marzo e interesseranno uno dei tratti più centrali della strada, che separa il plesso della materna Peter Pan dal polo scolastico della media Caio Giulio Cesare e della elementare Leopardi. Era dal 2004 che il tratto di strada in questione era chiuso al traffico, per consentire l’uscita in sicurezza degli studenti attraverso la scala antincendio in caso di emergenza. Con il trasferimento di studenti e alunni in altri edifici è stato deciso di riaprire la strada a senso unico di marcia, da via Repubblica a via Leopardi. Nella notte tra ieri e oggi (tra il 2 e il 3 marzo) gli addetti hanno tracciato la segnaletica orizzontale e lungo la strada, sul lato nord, sono stati ricavati gli 11 posti auto che saranno a disposizione gratuitamente dei frequentatori del centro.