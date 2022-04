Lavoratori delle Poste in piazza: è sciopero

ANCONA - I lavoratori delle Poste scendono in piazza con uno sciopero di un’intera giornata. Lo faranno venerdì 15 aprile: ad Ancona, in via XXIV Maggio, si svolgerà un sit-in di fronte agli uffici delle Poste centrali, alle ore 11.

La protesta è firmata da Slc Cgil, Uil Poste, Failp Cisal,Confsal e Ugl. I motivi sono molteplici: «Gravi carenze di organico, complessità delle operazioni a sportello e incombenze legate all’emergenza sanitaria in un contesto che vede anche aggressioni verbali e fisiche da parte dell’utenza, forti pressioni nel settore del recapito-logistica e smistamento ed eccessivo ricorso ai lavoratori precari per sopperire la carenza di personale. Infine, la questione del Centro multiservizi di Ancona su cui grava un futuro di incertezza» segnalan i sindacati. «Di qui, la decisione dei sindacati di proclamare lo stato di agitazione iniziato il 17 marzo con lo sciopero degli straordinari e delle prestazione aggiuntive. Venerdì 15 aprile sarà sciopero di tutti i lavoratori».