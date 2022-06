Portonovo, la task force funziona: caos evitato e multe contenute nel weekend

ANCONA- Tempo di bilancio per quel che riguarda le tematiche di viabilità e parcheggi nella Baia di Portonovo. Dopo le linee guida impartite dalla Prefettura per evitare il caos, il sabato e la domenica hanno portato in dote alcune notizie incoraggianti che fanno ben sperare per il futuro. Anzitutto, rispetto ai precedenti weekend, il dato delle contravvenzioni è drasticamente calato (appena una decina rispetto alle quasi quattrocento del ponte di giugno) a testimonianza di una task force che è sembrata funzionare.

Alle 10.30 di ieri (domenica 12 giugno), ad esempio, l’accesso alla Baia è stato bloccato a monte dopo il sold out dei due parcheggi Torre e Lago Grande. Inoltre, contestualmente, gli agenti della Polizia Locale hanno operato anche i dovuti controlli onde evitare irregolarità nelle stesse zone adibite al posteggio. Buona l’affluenza nei parcheggi a monte (scambiatore e Mezzavalle) con le navette a garantire la discesa in spiaggia.

Nei prossimi giorni le misure saranno sviluppate ancora maggiormente fino ad arrivare al 1 luglio quando, il servizio navetta, sarà implementato anche con le corse notturne fino alla mezzanotte. Va ricordato che, per far fronte alla grande richiesta, è stato disposto un aumento di cinquecento posti per i parcheggi suddiviso tra il park di fronte a mezzavalle e quello posto appena sotto lo scambiatore.