Portonovo, "stagionali" sold out: l’estate anconetana è già iniziata

ANCONA- L’estate è già nell’aria. E non solo per le temperature che, nell’ultimo weekend, sono salite dando l’impressione di lasciarsi - soprattutto domenica - già alle spalle il freddo inverno. Andando ad analizzare le prenotazioni negli stabilimenti della Baia di Portonovo, la voglia di sole, di mare e di relax è già tanta all’interno di un’estate in cui si potrebbero recuperare anche le vecchie abitudini pre-Covid:

«Le prenotazioni stanno volando, sono già al completo con gli stagionali – spiega Paolo Bonetti di SpiaggiaBonetti – La voglia d’estate non se ne è mai andata, forse c’è voglia di ripartenza a tutti gli effetti. Quello sì. Il mio auspicio è che nei prossimi mesi, compatibilmente con il discorso Covid, si possa tornare anche a far musica dal vivo così da riprendere gli accompagnamenti musicali alla cena che facevamo prima dell’avvento della pandemia». Sulla stessa linea Andrea Sonnino della Capannina: «Gli stagionali hanno riconfermato e anche per i giornalieri la richiesta è veramente tanta. Estate di ripartenza? Qui le cose non si sono mai fermate, sono tre estati che siamo più forti di prima».

Giada Bedinelli del Molo, come i suoi colleghi, conferma la tendenza nella speranza di sempre minori restrizioni per i clienti: «Gli stagionali sono tutti pieni perché ognuno di questi ha riconfermato, sintomo che le cose sono andate bene. Avremo molto da fare con i giornalieri perché le chiamate arrivano già da adesso. Gli anni scorsi, tutto sommato, siamo stati privilegiati potendo sfruttare i mesi caldi. Penso alle strutture in montagna che invece qualcosa hanno pagato. Spero che sia un’estate buona, che possa ritrovarsi una sempre maggior libertà per i nostri clienti e dal nostro punto di vista speriamo di riuscire ad aprire i battenti un po’ prima per accoglierli perché saranno tanti».