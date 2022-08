Portonovo sold out fino a settembre: le prenotazioni fioccano inesorabili

ANCONA- L’estate anconetana non ne vuole proprio sapere di spegnersi. I numeri da sogno fatti registrare, da giugno in poi, da Portonovo sono destinati a salire almeno fino all’inizio delle scuole comprendendo anche settembre. Hotel e ristoranti della Baia, infatti, in piena tendenza con il resto della Riviera del Conero, hanno annunciato prenotazioni da “tutto esaurito” fino al prossimo 18 settembre con la speranza che, grazie al meteo, si possa pensare di prolungare la stagione ancora più avanti.

L’identikit del turista è quella solita, tanti stranieri ma soprattutto tanti, tantissimi italiani. Non mancano gli anconetani, come ovvio che sia, e neanche le visite occasionali che durano al massimo un weekend. L’erosione delle spiagge, infine, che ha messo in ginocchio soprattutto alcuni tratti (Emilia e Ramona più di altri) non sta frenando la voglia di mare che viene espressa inesorabilmente ogni giorno.