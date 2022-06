Portonovo fa sold out: spiaggia pienissima e parcheggi occupati dalla notte

ANCONA- E’ stata una domenica, quella di ieri 26 giugno, da totale sold out a Portonovo. La spiaggia ha accolto centinaia di bagnanti che si sono divisi a fatica i metri a disposizione. A tal proposito, nei prossimi giorni, inizieranno anche le operazioni all’arenile che consentiranno di recuperare metri importanti nelle aree di maggior interesse come la fascia compresa tra Ramona e il Molo, il Clandestino e la spiaggia libera alla sinistra di Emilia. L’auspicio è quello di completare questi interventi nel giro di poco in vista del grande turismo atteso per il bimestre luglio-agosto.

Full nei parcheggi

Tutto esaurito in spiaggia, tutto esaurito nei parcheggi. In particolare, in quelli adiacenti all’inizio dello stradello di Mezzavalle, già alle 7.00 della mattina, non c’erano più spazi disponibili. Facile pensare che si siano riempiti dalla sera prima o comunque dalle ore notturne. Poco più tardi si sono riempiti rapidamente la Torre, il Lago Grande e gli scambiatori. A mezzogiorno, praticamente ovunque, non era più possibile posteggiare potendo sfruttare solo motorini e mezzi pubblici che scendere giù in spiaggia.

In arrivo le navette notturne

A proposito di novità, dal 1 luglio entrerà in funzione la navetta notturna, con corse dalle 20 alle 24. L’invito da parte delle autorità è quello di utilizzare i mezzi pubblici onde evitare la sosta vietata e le conseguenti sanzioni. Da venerdì, inoltre, sarà attiva anche la Guardia medica turistica nell’apposito container adibito dietro il Lago Grande.