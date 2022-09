In giro per la baia, poi in mare con maschera e snorkel: gli scout di San Benedetto esplorano Portonovo

ANCONA – Esperienza educativa e formativa per i ragazzi del gruppo scout AGESCI San Benedetto 1 accompagnati dalla biologa marina e National Geographic Explorer Martina Capriotti nel Parco del Conero. Il tema principale è stato l’inquinamento da plastica lungo le coste. Ospitati presso il campeggio di Portonovo e accolti da Filippo Invernizzi dell’Ufficio Cultura dell’Ente parco che ha portato i saluti per conto del Presidente Silvetti e del consiglio direttivo, gli scout hanno applicato alcune semplici tecniche di campionamento di micro e macroplastiche sul litorale e anche in mare.

I ragazzi dotati di maschera e snorkel, hanno esplorato i fondali di Portonovo e riportato a riva vario materiale. A terra il gruppo scout ha continuato le attività di pulizia dedicandosi particolarmente al sentiero 309, che è tra i più frequentati, e alla zona dei laghetti. Particolarmente ingente il quantitativo di cicche di sigarette recuperate a conferma che c’è ancora molto da fare per sensibilizzare a non disperdere nell’ambiente tale tipologia di rifiuto che è molto impattante per l’ecosistema unico del Parco del Conero.