Boom Portonovo, i ristoranti della baia riaprono. Le prenotazioni per Pasqua e Pasquetta già vicine al sold out

ANCONA- Mancano ancora più di tre settimane a Pasqua e a Portonovo i ristoranti sono già al completo, o quasi. I ristoratori sperano in due giornate di bel tempo, Pasqua e Pasquetta, per poter apparecchiare i tavoli all’aperto e guadagnare così decine di coperti in più e soddisfare le numerose richieste. Menu di pesce alla carta, qualcuno porta la tradizione in tavola proponendo anche l’agnello fritto. In questi giorni nella baia c’è un gran fermento in vista delle imminenti riaperture dei ristoranti previste per fine marzo, primi di aprile.

«Le prenotazioni sono arrivate già da tempo, all’interno il ristorante è tutto pieno. Se ci sarà bel tempo apparecchieremo i tavoli anche in veranda così ci saranno dei posti in più- afferma Marcello Nicolini, Il Laghetto-. Il menu è di pesce, ma essendo Pasqua faremo una portata di carne con l’agnello fritto. I nostri prezzi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno». «Per Pasqua rimaniamo sulla cucina di mare. Stiamo testando il nuovo menu- dice Giacomo Giacchetti, Il Molo-. All’interno le prenotazioni sono quasi al completo, all’esterno abbiamo ancora posto, speriamo ci sia bel tempo. Apriamo il ristorante il weekend dell’1 e 2 aprile in concomitanza con la manifestazione “Portonovo in Fiore”». Anche al Clandestino, alla Capannina e al ristorante Emilia fioccano le prenotazioni, così come da Giacchetti. «Abbiamo ancora qualche tavolo libero, soprattutto per Pasquetta- spiega Ezio Giacchetti dell'omonio ristorante-. C’è movimento, le persone hanno voglia di uscire e di tornare a Portonovo. Il menu è di pesce e alla carta, in più, come da tradizione, proponiamo l’agnello. Per quanto riguarda i prezzi, a causa degli aumenti ad esempio di olio e altri prodotti, abbiamo dovuto fare un piccolo ritocco».