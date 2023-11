Portonovo, arriva l'ok della giunta per la realizzazione di un percorso pedonale

ANCONA – Il miglioramento dell'accesso alla baia di Portonovo tale da consentirne la fruizione in condizioni di maggiore sicurezza e la riqualificazione di un manufatto in stato di abbandono nell’area da oltre vent'anni – l'edificio dei “Mutilatini” – sono stati al centro dell'odierna riunione di giunta. Per la parte di competenza della Direzione Lavori Pubblici, l’Esecutivo ha approvato il documento di fattibilità (DOCFAP) del progetto di recupero e riqualificazione, riguardante il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale che prevede la realizzazione di un percorso pedonale su strada. Lo studio di fattibilità esaminato dalla giunta tiene conto di tutti gli aspetti tecnici, ambientali, finanziari e economico-sociali e procedurali. L’obiettivo da perseguire è l'allargamento della sede stradale comunale, vecchia di 60 anni, tortuosa, in pendenza e con più strettoie, e la realizzazione di un percorso pedonale affiancato alla strada carrabile. A tale scopo sono previste operazioni importanti di scavo, reinterro, demolizione, decespugliamento, realizzazione di paratie, cordoli, sopralevazioni, asfaltature, nuove barriere di sicurezza e quant'altro. I tempi stimati per l’esecuzione sono complessivamente di circa 450 giorni.

Riguardo all'ex Colonia estiva dei “Mutilatini”, la giunta ha approvato il documento di fattibilità (DOCFAP) del progetto di recupero e riqualificazione della struttura (800mq su tre piani), elaborato dalla Direzione Urbanistica. Il bene, circondato da fitta vegetazione, è in uno stato di forte degrado e attraverso l’intervento si intende riqualificare e valorizzare non solo l'edificio abbandonato, ma anche la vocazione turistica e ambientale della baia. Il suo recupero, difatti, ne consentirà un utilizzo capace di intercettare la domanda di ricettività inclusiva e attenta ai valori del Parco, in stretta connessione con una fruizione ciclabile e pedonale dell'area. Della proprietà comunale fa parte anche un capanno sulla spiaggia della Torre sulla quale si affaccia.

Entrambe le opere, finanziate con fondi FESR 2021-2027, sono inserite nel Piano triennale Opere Pubbliche e fanno riferimento all'ECO-Cluster di Portonovo quale sistema di contesto ad altro potenziale di sviluppo, nel quale focalizzare investimenti e progetti integrati tali da valorizzare l'area in chiave sostenibile e condivisa.