Portonovo, parcheggi in aumento e navette notturne: ecco la road map contro il caos

ANCONA– Portonovo contro il caos. Tra numeri chiusi e ingorghi che si stanno venendo a creare sia in spiaggia sia nei parcheggi, l’assessore Stefano Foresi ha illustrato ieri (9 giugno) in prefettura alla presenza delle varie autorità il piano dell’amministrazione comunale che prevede alcune mosse immediate e alcune a medio-lungo termine.

Per prima cosa saranno previsti cinquecento posti auto in più, precisamente duecentocinquanta di fronte al sentiero di Mezzavalle e duecentocinquanta nel parcheggio grande. Naturalmente l’ok definitivo dovrà essere dato dai Vigili del fuoco in relazione ai parametri di sicurezza e delle prescrizioni anti-incendio. A tutto questo si aggiungeranno maggiori corse per i bus navetta che collegano la baia con i parcheggi a monte. L’ultima risalita, al momento, è fissata per le 19.50 ma dal 1 luglio si farà in modo di estenderle anche alla “serata” con l’ultimo giro a mezzanotte. Un cospicuo aumento che permetterà di beneficiare dei parcheggi a monte e di scendere in spiaggia con il mezzo pubblico.