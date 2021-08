Portonovo, cercasi disperatamente parcheggi: la sera è una caccia al tesoro

Non solo l’App Ibeach, quella delle prenotazioni spiagge, sta facendo infuriare le centinaia di turisti (soprattutto sui social) presenti quest’estate nella Baia di Portonovo. Al centro delle proteste c’è anche la questione parcheggi che, soprattutto la sera, sta diventando un problema non più di poco conto a cui si sono uniti anche gli “anconetani” e gli stessi esercenti della Baia.

Secondo quanto emerge dalle lamentele arrivate, risulta che alcuni parcheggi sono riservati solo ed esclusivamente a chi ha una prenotazione in determinati ristoranti, altri sono esigui da un punto di vista numerico e altri ancora (come quello dell’Hotel Internazionale) sono stati resi off limits da una sbarra elettronica. Insomma, scendere a Portonovo per godersi la Baia di notte (o semplicemente andare a cena in qualche locale dove non è “compreso” il parcheggio) sta diventando letteralmente difficoltoso.

Le conseguenze? Facile intuirle. Macchina, tante e svariate, in sosta vietata talvolta addirittura nei parcheggi riservati ai disabili con l’intervento della Polizia Locali mediante multe e sanzioni.