Portonovo è sempre più Vip, c'è Oliver Stone da SpiaggiaBonetti: mare, sole e sushi

Tintarella, tuffi, buon cibo. Oliver Stone ha fatto capolino a Portonovo. Il regista statunitense, 73 anni, tre premi Oscar in carriera, è in visita alle Marche perché ospite della Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Questa mattina ha fatto tappa nella baia, nello stabilimento di Paolo Bonetti: qualche tuffo, un po’ di relax al sole, poi si è trasferito per pranzo al Clandestino Susci Bar. Non sono mancati autografi con i curiosi e selfie, uno con lo stesso Bonetti. Domani sarà alla Rotonda di Senigallia per presentare la sua autobiografia.