Portonovo è come a luglio: c'è il pienone e la stagione balneare inizia in anticipo

ANCONA - Con il caldo arrriva la voglia di estate e allora ecco che le spiagge vengono prese d'assalto. Nonostante non sia ancora arrivato giugno, a Portonovo si registra il sold out. Con il boom di presenze, però, sono arrivate le solite soste selvagge sulla provinciale del Conero e con loro le multe della polizia locale. Attiva la navetta gratuita messa a disposizione dal Comune che porta i bagnanti dal parcheggio a monte fino alla piazzetta di Portonovo.

Dal Conero al Passetto le persone non hanno perso tempo per fare passeggiate, escursioni e naturalmente i primi bagni. C'è anche chi purtroppo è stato meno fortunato. Un ragazzo di 18 anni, infatti, oggi pomeriggio è finito in ospedale dopo essersi infortunato alla Grotta Azzurra del Passetto. E' riuscito a risalire da solo ma non prima di chiamare i soccorsi. I volontari della Croce Gialla di Ancona lo hanno aiutato e trasportato al nosocomio regionale dove ha ricevuto le cure.