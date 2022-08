Ruspe a Portonovo ma i lavori dopo le mareggiate sono soltanto provvisori

ANCONA- Tutto pronto per la nuova fase di manutenzione nella spiaggia di Portonovo. Dopo la mareggiata di luglio, già in queste notti, saranno al lavoro le ruspe per sistemare il tratto di arenile compreso tra Ramona e il Molo.

I lavori, per una spesa di 14mila euro, saranno effettuati nell'ambito dell'intervento già sottoposto all'esame di Regione, Parco del Conero, Soprintendenza e Capitaneria. Lungo i 215 metri dell'arenile saranno movimentati circa mille metri cubi di materiale. «Nei luoghi interessati dall'autorizzato programma di intervento si sono verificate ulteriori significative mareggiate tra il 9 e 10 luglio che hanno modificato lo stato dei luoghi, rispetto ai quali erano stati regolarmente eseguiti i lavori - si legge ancora nel documento degli uffici comunali - È stata accertata, per quanto sopra, la necessità di provvedere ad un ulteriore intervento sul solo primo paraggio tra Ramona e molo in quanto i restanti tratti oggetto del Programma di Intervento non sono stati significativamente interessati dalle mareggiate del 9-10 luglio». Sarà un intervento provvisorio in quanto il ripascimento vero e proprio avverrà il prossimo anno grazie ai 200mila euro stanziati dalla Regione.