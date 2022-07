Portonovo, il sold out è una costante: domeniche da tutto esaurito nella Baia

ANCONA- Le domeniche, compresa naturalmente l’ultima (3 luglio), si confermano da tutto esaurito a Portonovo. Il sold out che, da fine maggio-inizio giugno sta investendo la Baia si mantiene su standard elevatissimi complici anche le altissime temperature che si percepiscono in città.

Piena all’inverosimile la spiaggia, sia per quel che concerne gli stabilimenti sia per i tratti liberi. A maggior ragione dopo i lavori degli ultimi giorni che hanno aumentato lo spazio vitale utilizzabile. Pieni, anzi pienissimi, i parcheggi che già nelle prime ore della mattinata (Lago grande e Torre su tutti) facevano registrare il pieno. L’aspetto più positivo riguarda l’utilizzo delle navette che, rispetto alle settimane precedenti, ha ridotto drasticamente il numero delle multe per sosta vietata. Dal 1 luglio, inoltre, il trasporto pubblico Baia-Parcheggio a monte è attivo anche per le corse serale fino alla mezzanotte.

Nota di colore, ogni domenica si celebrerà la messa nella chiesa di Santa Maria destinata ad accogliere decine di fedeli tra anconetani e turisti.