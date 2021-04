Asta pubblica per la concessione di cabine a Portonovo

La Marche Global Service S.r.l., in qualità di affidatario della concessione dei servizi della Baia di Portonovo per il 2021, intende procedere all’assegnazione stagionale

La Marche Global Service S.r.l., in qualità di affidatario della concessione dei servizi della Baia di Portonovo per il 2021, intende procedere all’assegnazione stagionale, per il periodo da maggio a settembre 2021, della concessione d’uso delle cabine balneari adiacenti al locale “Il Clandestino”, in zona La Torre nella Baia di Portonovo, tramite asta pubblica.

Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio della Marche Global Service S.r.l. via Trionfi n. 2 – 60127 – Ancona, con consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2021, tutta la modulistica consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Ancona a questo link: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/assegnazione-cabine-portonovo/