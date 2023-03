Varato il megayacht di CRN | 72 metri di lusso, design e sontuosa sartorialità

Un nuovo megayacht fully-custom firmato CRN è stato varato oggi nella Superyacht Yard Ferretti Group. Il Progetto CRN 139 ha ricevuto il battesimo dell’acqua con una cerimonia privata. CRN M/Y 139, 72 metri di lunghezza 12,40 metri di baglio e 1880 GT è stato progettato e costruito da CRN, che ne ha sviluppato l’intera architettura navale. Lo studio di design e architettura Vallicelli Design ne ha curato il concept e le linee esterne, mentre lo studio di architettura Nuvolari Lenard si è occupato degli interiors e della loro compartimentazione insieme al cantiere. Il nuovo 72 metri, costruito in acciaio e alluminio e completamente sartoriale si sviluppa su 6 ponti e può ospitare 12 persone e 19 membri di equipaggio.

CRN M/Y 139 è un megayacht dall’identità molto forte, che coniuga soluzioni funzionali e di design all’insegna di un raffinato equilibrio d’insieme, mentre i tratti stilistici essenziali della sovrastruttura sono enfatizzati da linee esterne morbide che conferiscono alla nave un’estetica elegante ed originale. Questo meraviglioso megayacht fully-custom è caratterizzato da volumi esterni estremamente ampi e generosi spazi interni, che offrono all’armatore e alla sua famiglia una memorabile esperienza di vita a bordo in totale privacy e comfort. Tra le tante peculiarità, spiccano le grandi finestrature a tutta altezza, che contribuiscono a un alleggerirmento delle linee e dell’impatto volumetrico complessivo. Il nuovo 72 metri CRN M/Y 139 è espressione della grande abilità progettuale e costruttiva di CRN che dà vita a progetti unici e distintivi, rispecchiando ed esaltando la personalità, la visione e lo stile degli armatori. Nel polo nautico ‘multibrand’ di Ancona, che si sviluppa su una superficie di quasi 80.000 mq, sono attualmente in costruzione altri tre yacht CRN fully custom: CRN M/Y 143 67 metri, CRN M/Y 144 85 metri e CRN M/Y 145 70 metri.

Nella Ferretti Group Superyacht Yard stanno prendendo forma anche una Custom Line Navetta 50, un Pershing 140#03 e un Pershing 140#04 in alluminio, un Riva 50Metri #03 e un Riva Superyacht Division 54Metri in acciaio e alluminio. Infine, tutta la produzione Custom Line con 27 yacht in costruzione in contemporanea nei capannoni e nelle banchine, per le attività completamento nave, test e collaudo, e consegna agli armatori.